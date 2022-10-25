Шольц заявил, что Запад хочет обеспечить помощь Украине на десятилетия

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Страны Запада хотят обеспечить оказание помощи Украине на десятилетия. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, чьи слова приводит ТАСС.

Во время своего выступления на открытии международной конференции по восстановлению Украины он пояснил, что собравшиеся должны обсудить, каким образом поддерживать и обеспечивать финансирование восстановления и модернизации страны на годы вперед. По его словам, речь идет о создании нового "Плана Маршалла XXI века".

Канцлер ФРГ также назвал правильным геополитическим решением поддержку Киева Евросоюзом и заявил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США планируют принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Планируется, что этих средств хватит на весь следующий год. Отмечалось, что закон могут принять в ускоренном порядке из-за того, что новый состав конгресса после предстоящих промежуточных выборов займет более скептическую позицию в вопросе выделения помощи Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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