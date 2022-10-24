20:20Политика
Зеленский заявил, что Израиль не помогает Украине защитить воздушное пространство
Фото: ТАСС/AP
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что Израиль не оказывает помощь стране в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).
По словам украинского лидера, в процессе разговоров о защите от "ракетного и дронового терроров" Украина вспоминает о партнерах, оказывающих ей поддержку.
"К сожалению, слова "Израиль" и "израильский" при этом не звучат", – написал Зеленский, уточнив, что имеет желание получить помощь от государства.
Ранее Израиль отклонил предложение Украины о проведении телефонного разговора между министрами обороны двух государств.
Отмечалось, что в ходе двусторонней беседы Киев был намерен выступить с предложением о военном сотрудничестве двух стран.
Когда разговор министров обороны Израиля и Украины Бани Ганца и Алексея Резникова состоялся, стало известно, что страна отказала Киеву в поставках вооружения. Как отметил сам Ганц, Израиль продолжит поддержку Украины, однако путем поставок гуманитарной помощи.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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