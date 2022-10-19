Минобороны Израиля отказалось поставлять оружие Украине

Израиль не будет поставлять Украине вооружения, но продолжит оказывать гуманитарную помощь и доставлять спасательное оборонительное оборудование. Об этом заявил министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран ЕС.

Он добавил, что власти страны хотят утвердить дополнительный пакет такой помощи Киеву. По его словам, Израиль не раз говорил, что поддерживал Украину, НАТО и Запад и продолжает это делать.

"При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали в прошлом", – приводит слова Ганца РИА Новости.

Ранее Израиль не принял запрос Украины на проведение контактов между главами Минобороны двух стран. Киев на протяжении нескольких недель пытался скоординировать усилия в сфере безопасности с Израилем, и, ожидалось, что в рамках переговоров двух министров мог бы быть поднят вопрос двустороннего военного сотрудничества.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!