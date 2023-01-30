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16:59

Политика

МИД анонсировал встречу Лаврова с египетским коллегой Шукри 31 января

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщает РИА Новости.

Встречу анонсировало российское внешнеполитическое ведомство. Она запланирована на вторник, 31 января. При этом подробностей не приводится.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Турция успешно завершила сделку по оплате зерна из России в рублях. По ее словам, аналогичная сделка прорабатывается с Египтом. Наиболее востребованными товарами она назвала зерно и масложировую продукцию, причем последняя пока не продается за рубли, но таковые расчеты являются приоритетом.

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