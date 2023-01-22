Россия поставила зерно за рубли в Турцию и прорабатывает поставки в Египет – Абрамченко

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Турция успешно завершила сделку по оплате зерна из Россси в рублях, передает РИА Новости.

Абрамченко пояснила, что Банк России прорабатывает механизмы взаимных расчетов с иностранными государствами в национальных валютах, причем в разных сферах.

"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной", – подчеркнула вице-премьер.

По словам Виктории Абрамченко, аналогичная сделка прорабатывается с Египтом. Наиболее востребованными товарами она назвала зерно и масложировую продукцию, причем последняя пока не продается за рубли, но таковые расчеты являются приоритетом.

Ранее об отходе от торговли в долларах и евро между Россией и Индией сообщил директор второго департамента министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов. Он подтвердил, что в расчетах страны переходят на национальные валюты.

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