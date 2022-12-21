Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле – МИД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия и Индия принципиально уходят от евро и доллара во взаимной торговле, заявил директор второго департамента министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что страны переходят на национальные валюты, однако для полноценного перехода необходимо решить вопрос дисбаланса в торговых операциях, поскольку пока Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает.

"Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. Но принципиально переходить надо", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Кабулов также выразил уверенность, что Индия вряд ли поддастся на попытки Соединенных Штатов подорвать ее связи с Россией, поскольку сотрудничество с Москвой выгодно Нью-Дели, в том числе по закупке нефти.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны СНГ намерены осуществить переход на расчеты в национальных валютах. По словам президента РФ, сейчас государства активно работают в этом направлении.



Путин поручил увеличить долю расчетов в нацвалютах во внешней торговле

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