Мишустин подчеркнул необходимость повышения доли международных расчетов в рублях

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Доля международных расчетов в рублях должна быть увеличена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

"Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия намерена уйти от ставших "токсичными" доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связах с партнерами.

По его словам, существующая модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент для достижения политических целей "одной группы стран" и оказалась малопригодна к условиям многополярного мироустройства. Замглавы МИД РФ считает, что в текущих условиях Запад и дальше будет злоупотреблять своим привилегированным положением.

