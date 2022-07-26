Володин заявил, что процесс дедолларизации запущен во всем мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Процесс дедолларизации уже необратим, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Однако парламентарий объяснил, почему доллар становится все больше. По его словам, первая причина заключается в том, что валюта не обеспечена реальными товарами и ресурсами, она перестала быть причастной к золоту.

"Американский печатный станок ничем не удерживается, высота большого госдолга США и рекордная инфляция имени Байдена", – отметил Володин в публикации.

Сейчас доллар используется как инструмент политической борьбы, добавил он. Спикер также обратил внимание на то, что в мире в настоящий момент существует запрос на многополярность. По словам Володина, Вашингтон по-прежнему не желает признавать собственные ошибки и работать над ними.

Он также выразил уверенность в том, что наблюдается некая цикличность истории.

"Каждой мировой валюте отведен свой период – примерно 100 лет. <...> Процесс дедолларизации во всем мире запущен и не задержан", – резюмировал Володин.

Ранее сообщалось, что курс евро на международном рынке сравнялся с американской валютой впервые с 2002 года. Таким образом, один евро стал равен одному доллару.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что лучшей защитой от "протухающей" европейской валюты станет переход на новые способы оплаты в торговле с надежными партнерами, в частности использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и некоторых других.

Кроме того, кандидат экономических наук Сергей Зверский назвал наиболее оптимальный для российской экономики путь для возврата курса доллара на уровень 70–75 рублей. По словам эксперта, помочь могут расширение параллельного импорта, понижение стоимости на газ и нефть, а также накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским ЦБ. Последний фактор позволит ослабить курс.