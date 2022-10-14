Путин заявил, что СНГ предпринимает усилия для перехода на расчеты в нацвалютах

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Владимир Путин заявил, что страны СНГ намерены осуществить переход на расчеты в национальных валютах. По его словам, государства сейчас активно работают в этом направлении.

"Активизирована совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического и финансового суверенитета. В частности, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах между странами Содружества на национальные валюты", – сообщил он.

Ранее Путин пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит в конце 2022 года в Санкт-Петербург. Президент России высказал благодарность за объявление Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году.

Российский лидер также предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом.

В пятницу, 14 октября, Путин прибыл на заседание Совета глав государств, входящих в состав СНГ, в Астане. Отмечалось, что первая часть встречи пройдет в узком составе. После чего встречу проведут в расширенном составе.

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