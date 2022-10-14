Лидеры СНГ поддержали предложение Путина объявить 2025 год Годом 80-летия Победы

Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Казахстана

Лидеры СНГ поддержали предложение Владимира Путина объявить 2025 год в странах Содружества Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Принято решение объявить 2024 год Годом волонтерского движения, 2025 год – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира", – сказал он.

Ранее Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. По его словам, тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистов страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды.

Путин заявил, что РФ никогда не забудет о преступлениях нацистов, будет помнить о героях и подвигах Советского Союза. По словам президента, именно поэтому так важен труд ученых, архивистов, поисковиков, военных и всех тех, кто принимает участие в проекте "Без срока давности".

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