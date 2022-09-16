Экономист предсказал "плавное" замещение доллара

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Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что замещение американской валюты будет достаточно плавным, а расчеты, вероятно, будут проходить не только в нацвалютах, сообщает радио КП.

Эксперт уточнил, что валюта Соединенных Штатов теряет очень большой мировой рынок, и в этом виноваты именно введенные западными странами ограничительные меры.

"Инвесторы по всему миру уже отворачиваются от доллара и от долларовых финансовых инструментов именно из-за того, что растет кризис доверия к западной финансовой инфраструктуре, и когда нет в ней уверенности, кто же будет тогда инвестировать. Мы это видим по сокращению притока капитала США и по многим другим факторам", – пояснил экономист.

Он отметил, что в мире стала распространяться многовалютная система экономических взаимоотношений, кроме того, по словам экономиста, доля развивающихся государств БРИКС также будет расти, особенно с внедрением новых институтов, в том числе аналогов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Традиционный взгляд с точки зрения 90-х годов, когда западный мир был самым мощным, самым сильным, финансово активным, безнадежно устарел, и люди, которые мыслят в тех категориях, в результате, просто потеряют свои деньги", – заключил эксперт.

Ранее автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки спрогнозировал крупнейший крах за все время. Он посоветовал инвесторам переходить на криптовалюту, так как в будущем она может заменить американскую и трансформировать всю систему финансов.

По словам эксперта, на рынке возможен длительный спад, однако трейдерам в таком случае, уверен он, подойдут "медвежьи" рынки для заключения выгодных сделок и большой прибыли.