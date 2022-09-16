Экономист предрек приход платежной системы "Мир" в Китай

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков предрек приход платежной системы РФ "Мир" в Китай. Об этом сообщает радио КП.

"Если китайцы не приходят, значит "Мир" придет к ним в Китай", – уверен эксперт.

По его словам, достаточно много кредитных организаций работают в системе SWIFT, кроме госбанков и тех, кто подпал под ограничения. Таким образом, уточнил Чирков, банки РФ могут работать в этой системе, и частичное отключение SWIFT, наоборот, продвигает "Мир".

По словам экономиста, подобное является экономическим законом, который работает вне зависимости от введения или невведения ограничительных мер.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что карты "Мир" в будущем могут заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов.

Эксперт также не исключил, что карты данной платежной системы могут заработать во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России.