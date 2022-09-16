Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом – СМИ

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Минфин США внес в SDN-лист главу Национальной системы платежных карт, в состав которой входит "Мир", Владимира Комлева. Сама платежная система не подпала под санкции, однако эксперты в разговоре с "Коммерсантом" предупредили россиян о возможных ограничениях.
По данным экспертов, случившееся может повлиять на географию приема карт "Мир". В Минфине США отметили, что сотрудничество стран с указанной платежной системой может стать рискованным.
По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, заявление Минфина США действительно может создать проблемы для сотрудничества НСПК с другими государствами. Однако, еще "непонятно, насколько партнеры готовы рисковать".
Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отметил, что главной целью заявлений иностранного ведомства является повышение рисков работы с платежной системой.
Руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева отметила, что фактором, благодаря которому США не проявляет особенных шагов, является отсутствие возможностей влияния на архитектуру платежной системы.
До этого Комлев подтвердил стабильную работу карт "Мир" в Турции. Он добавил, что платежная системы продолжает работу в стране, а турецкие партнеры заверили в отсутствии поводов для волнения россиян.
Ранее сообщалось, что в США выразили готовность вводить санкции против стран за поддержку использования платежной системы "Мир" и российской системы НСПК.
В управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов воспринимают эти действия как попытку обойти антироссийские санкции в своих интересах.
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