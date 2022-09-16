НСПК заявила, что санкции США не отразятся на работе российской платежной системы

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Национальная система платежных карт (НСПК) объявила, что санкции США не отразятся на работоспособности российской платежной системы "Мир", передает ТАСС.
"Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт", – объяснили в организации.
Сервисы НСПК, в том числе банковские карты "Мир", по-прежнему доступны гражданам страны без ограничений.
Американский Минфин ранее внес в SDN-лист главу Национальной системы платежных карт, в состав которой входит "Мир", Владимира Комлева.
Накануне в США выразили готовность вводить санкции в отношении тех стран, которые допускают применение платежных карт "Мир" и российской системы НСПК. Подобные действия расцениваются как помощь России в уклонении от западных санкций.
В частности, американские власти оказывают давление на турецкие банки. В этой стране карты "Мир" поддерживают пять крупнейших кредитных организаций.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Турецкие пятизвездочные отели перестали принимать карты "Мир"
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