НСПК заявила, что санкции США не отразятся на работе российской платежной системы

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Национальная система платежных карт (НСПК) объявила, что санкции США не отразятся на работоспособности российской платежной системы "Мир", передает ТАСС.

"Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт", – объяснили в организации.

Сервисы НСПК, в том числе банковские карты "Мир", по-прежнему доступны гражданам страны без ограничений.

Американский Минфин ранее внес в SDN-лист главу Национальной системы платежных карт, в состав которой входит "Мир", Владимира Комлева.

Накануне в США выразили готовность вводить санкции в отношении тех стран, которые допускают применение платежных карт "Мир" и российской системы НСПК. Подобные действия расцениваются как помощь России в уклонении от западных санкций.

В частности, американские власти оказывают давление на турецкие банки. В этой стране карты "Мир" поддерживают пять крупнейших кредитных организаций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

