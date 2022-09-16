Цикл снижения ключевой ставки Центробанка близок к завершению – Набиуллина

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Цикл снижения ключевой ставки Банка России близок к завершению, при этом регулятор считает, что в текущих условиях целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Теперь о перспективах денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению, появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

По ее словам, прогноз инфляции на 2023 год превышает целевой уровень, поэтому регулятор оценивает диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, который составляет 5–6%.

Также она рассказала, что Центробанк не исключает каких-то движений по ключевой ставке, но пространство для ее снижения сузилось, регулятор будет оценивать влияние внешних и внутренних факторов.

Банк России 16 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых.

По данным ЦБ, в настоящее время в России сохраняются низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует замедлению годовой инфляции. Также такая динамика связана со сдержанным потребительским спросом и совокупностью разовых факторов. Кроме того, аналитики фиксируют лучшие показатели предпринимательской активности, чем предполагалось в июле.

