ЦБ анонсировал новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро

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Центробанк РФ намерен содействовать ускорению девалютизации, а также вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро, сообщается на сайте регулятора.

В Банке России также планируют решить вопросы с заблокированными российскими активами. Кроме того, регулятор назвал целесообразным перевод накопленных средств государственных компаний в валютах недружественных государств в иные валюты.

"Нам необходимо сейчас выработать системные решения, чтобы помочь участникам рынка адаптироваться к новой реальности, сохранить доверие людей к финансовой системе, а также создать инвестиционные ресурсы для финансирования компаний и проектов, способствующих диверсификации российской экономики и улучшению качества жизни", – приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев – до 9 марта 2023 года. В силе остается лимит в 10 тысяч долларов США или аналогичную сумму в евро.

