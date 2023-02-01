01:50Политика
Байден сообщил, что собирается встретиться с президентом Бразилии 10 февраля
Фото: depositphotos/palinchak
Американский лидер Джо Байден собирается встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силво 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что главы государств проведут переговоры, во время которых обсудят сотрудничество между странами и ответы на общие вызовы.
Ранее бразильский президент заявил, что страна не собирается поставлять оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем могут быть использованы в конфликте на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
До этого стало известно, что Бразилия также не будет отправлять в Германию снаряды для танков из-за опасений, что вооружение будет передано Киеву. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не намерен провоцировать Россию.
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