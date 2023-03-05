Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что ему не составит особого труда урегулировать конфликт на Украине в случае, если его переизберут на пост главы страны. Об этом он заявил на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, это возможно и должно быть сделано в течение 24 часов, если "люди будут знать, что им необходимо делать".

Бывший президент США не стал уточнять, в чем именно состоит его план по урегулированию конфликта. Он отметил, что, раскрыв эту информацию, он потеряет возможность осуществить свой план.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что конфликта на Украине никогда бы не случилось, если бы он занимал должность президента США.

Ранее Дональд Трамп уже делал аналогичное заявление, что он уладил бы конфликт на Украине за сутки, будучи президентом США. Об этом экс-президент писал в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп заявлял, что в случае избрания президентом США сразу же позвонит Путину и Зеленскому. Он также поделился, что Штаты должны перестать тратить миллиарды долларов на поддержку Украины и добиться немедленного урегулирования конфликта.

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