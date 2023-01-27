Трамп заявил, что уладил бы конфликт на Украине за сутки, будучи президентом США

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы он сегодня занимал пост главы страны, то смог бы договориться о мирном урегулировании конфликта на Украине за сутки. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает ТАСС.

"Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов", – написал он.

В четверг, 26 января, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов смягчить санкционное давление в отношении России, если стороны украинского конфликта сядут за стол переговоров.

Ранее Трамп заявил, что поставка западных танков Киеву может обернуться ядерным ударом, и призвал к миру. Тогда политик предположил, что следом за танками может пойти передача ядерного оружия.

В начале января Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей США. По мнению некоторых местных политиков, при экс-президенте Штаты достигнут успехов во внутренней и внешней политике.

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