Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей США

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Республиканец Мэтт Гетц после 10 неудачных выборов спикера палаты представителей США предложил на этот пост кандидатуру экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Гетц уже голосовал за Трампа, когда законодатели предприняли седьмую попытку выбрать спикера. Политик считает, что при экс-президенте Штаты достигнут успехов во внутренней и внешней политике.

Во время 11 попытки избрать спикера палаты представителей лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти не удалось преодолеть необходимые для победы 218 голосов.

Отмечается, что затянувшееся голосование – это 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза. Последний раз подобное происходило 100 лет назад, в 1923 году.

8 ноября в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы. Таким образом, большинство в палате представителей получила Республиканская партия, а демократы сохранили контроль над сенатом.

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