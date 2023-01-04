Конгресс США впервые за сто лет не выбрал спикера палаты представителей с первого раза

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Американские законодатели не смогли выбрать спикера палата представителей конгресса США за три тура голосования. Заседание перенесено.

Согласно результатам последнего голосования, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN, лидер республиканцев Кевин Маккарти набрал 202 голоса, а его соперник – демократ Хаким Джеффрис – 212 голосов.

Еще 20 голосов получил представитель республиканцев Джим Джордан. Для победы законодателям нужно набрать 218 голосов.

Как отмечает телеканал CNN, выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов. Также сообщается, что в последний раз спикера палаты представителей не смогли выбрать в первом туре в 1923 году.

8 ноября в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы. Таким образом, большинство в палате представителей получила Республиканская партия, а демократы сохранили контроль над сенатом.

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