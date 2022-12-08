В конгрессе США возрастает поддержка России – СМИ

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Среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России и призывов сократить помощь Украине, сообщает Hill.

Обозреватель издания Дуглас Шоэн подчеркнул, что республиканцы обозначают свою позицию как "реализм". По их мнению, Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать возможностью ядерной войны с РФ ради страны, которая находится в тысячах миль.

Он напомнил, что раньше пророссийские взгляды и тенденция отказа от помощи Украине наблюдались только среди немногочисленных представителей республиканских взглядов, но сейчас даже представители левого крыла высказываются против поддержки Киева.

В заключение обозреватель подчеркнул, что, если США урежут помощь Украине, их примеру последуют другие западные страны, что повысит угрозу прямой войны России с Америкой.

Ранее сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе заявил, что Джо Байден подает сигналы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией.

По его мнению, от дальнейшей эскалации киевский режим сдерживают западные "добросердечные друзья" Зеленского. При этом они преследуют собственные корыстные интересы, считает эксперт. В частности, опасаются быть втянутыми в "смертельный конфликт".

До этого американский обозреватель Брэдли Девлин заявил, что Запад не простит Зеленскому самостоятельных переговоров с Россией. По мнению журналиста, об этом свидетельствует реакция западных лидеров на инцидент с падением украинской ракеты в Польше.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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