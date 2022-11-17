Республиканцы лидируют по количеству мест в палате представителей США – СМИ

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Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США. Об этом свидетельствует прогноз телеканала CNN.

Отмечается, что они набрали минимально необходимое для этого большинство в 218 мест.

Американские СМИ выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.

Ранее стало известно, что Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов.

До этого бывший глава государства заявил, что состоявшиеся 8 ноября выборы в американский конгресс были отчасти разочаровывающими, при этом он все равно назвал их итоги своей очень большой победой.

Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

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