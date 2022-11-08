Фото: AP/Lynne Sladky

В США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс, сообщает ТАСС. На них изберут всех 435 членов палаты представителей конгресса, а также 35 из 100 членов сената. В 36 из 50 американских штатах пройдут выборы губернаторов.

Первые избирательные участки начали работу в 05:00 (13:00 мск) в штате Вермонт на северо-востоке страны. Через час участки для голосования откроются в большинстве штатов на Восточном побережье. В 07:00 (15:00 мск) голосование стартует в штатах Массачусетс, Флорида и в столичном округе Колумбия. К 12:00 участки заработают уже по всей стране. Завершится голосование с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 19:00 по местному времени (08:00 среды мск).

По данным местных СМИ, основная часть американских избирателей проголосовала досрочно – по почте либо на отдельных избирательных участках, предоставляющих такую возможность. В общей сложности голоса успели отдать свыше 42 миллионов человек. Большинство из них (45%) поддерживают кандидатов от Демократической партии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в американские выборы в конгресс вмешивается не российская сторона, а бывший президент США Дональд Трамп. По ее словам, подобная информация с американской стороны имеет сезонный характер. Она считает, что журналисты Соединенных Штатов будут продолжать поднимать данную тему. Захарова подчеркнула, что привычный ход нарушает именно Трамп, а не Россия.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на советников Трампа предоставило информацию, что после промежуточных выборов в конгресс бывший глава государства хочет выступить с официальным объявлением об участии в президентских выборах США.



Политологи прокомментировали ситуацию с американскими выборами в конгресс

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