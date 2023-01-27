Сенатор Пушков со скепсисом оценил заявление Нуланд об ослаблении санкций

Фото: URA.RU/TASS/Andreyev Vladimir

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о санкциях против России, заявив, что США не послали сигнала о готовности к переговорам. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушков заявил, что согласно заявлению Нуланд, США готовы к смягчению санкций только в контексте вывода Россией своих сил с Украины и возврата территорий. По его мнению, Штаты не посылали никакого нового сигнала о готовности к переговорам.

"Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку", – написал он.

Ранее Нуланд заявила, что Белый дом готов смягчить санкционное давление в отношении России, если стороны украинского конфликта сядут за стол переговоров. Она также заявила, что госсекретарь Энтони Блинкен также выступил бы в поддержку этого решения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!