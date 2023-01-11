Запад загоняет себя в ловушку военной поддержкой Украины – Пушков

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Запад загоняет сам себя в ловушку из-за поддержки Украины. Таким мнением сенатор Совфеда Алексей Пушков поделился в своем телеграм-канале.

"Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение. Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления", – написал он.

По его словам, Запад продолжает держать курс на увеличение военной поддержки Украины. Пушков подчеркивает, что каждый шаг поддержки Киева со стороны западных стран ведет к эскалации конфликта, несмотря на то, что в НАТО заявляют о нежелании войны с Россией.

До этого Пушков прокомментировал решение Парижа передать Украине БМП. Он считает, что это не окажет влияния на ход конфликта, но может быть чревато чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.

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