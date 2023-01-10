Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Финский телеканал Yle сообщал, что депутат Финляндии Юсси Халла-ахо заказал с помощью специального сервиса надпись на украинском снаряде. Финский депутат также выступал с призывом к убийству российских солдат.

"Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы", – написал Пушков.

По его словам, Финляндии угрожает лишь паранойя депутатов-русофобов, желающих повоевать с Россией чужими руками.

До этого Пушков прокомментировал решение Парижа передать Украине БМП. По его словам, это не окажет влияния на ход конфликта.

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