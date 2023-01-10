03:08Политика
Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии". Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Финский телеканал Yle сообщал, что депутат Финляндии Юсси Халла-ахо заказал с помощью специального сервиса надпись на украинском снаряде. Финский депутат также выступал с призывом к убийству российских солдат.
"Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы", – написал Пушков.
По его словам, Финляндии угрожает лишь паранойя депутатов-русофобов, желающих повоевать с Россией чужими руками.
До этого Пушков прокомментировал решение Парижа передать Украине БМП. По его словам, это не окажет влияния на ход конфликта.
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