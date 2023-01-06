Пушков прокомментировал слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о критической точке в конфликте на Украине.

"Байден вновь подтвердил, что США и Запад <...> опосредованно воюют с Россией", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее американский лидер заявил, что украинский конфликт находится на критически важном этапе, а Запад, по его мнению, должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

В декабре французское издание Boulevard Voltaire опубликовало статью, которая раскрывает вмешательство НАТО в конфликт на Украине. В публикации отмечалось, что количество иностранцев, открыто участвующих в боевых действиях на стороне Киева, насчитывается тысячами.

Страны Запада увеличили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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