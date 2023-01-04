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Слова внука экс-президента Франции Шарля де Голля Пьера де Голля о том, что страны Европы втянули в затяжное противостояние с российской стороной, показывают настоящее отношение жителей. Таким мнением поделился афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака, сообщает газета "Известия".

"Пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России", – поделился он.

Правозащитник подчеркнул, что слова Пьера де Голля прекрасно демонстрируют пропаганду США. По его мнению, жители Европы все больше понимают, что их осознанно столкнули с Россией.

Ранее директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин выразил мнение, что Вашингтон мог спровоцировать конфликт на Украине, беспокоясь о сближении Москвы и Берлина. Согласно этой теории, Германия усилилась бы за счет российских энергоресурсов, а РФ – за счет передовых технологий ФРГ.

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