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Западные страны заранее планировали "заговор" против России, о чем свидетельствует количество санкций, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

"Все это было спланировано очень давно. И это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы", – приводит его слова "ИноСМИ".

Он считает, что Москва не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который на нее пытаются возложить Штаты и Евросоюз.

"Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11 тысяч санкций, плюс девятый пакет", – сказал он.

Комментируя замораживание российских активов, де Голль заявил, что ни один другой народ не испытывал такого грабежа со времен Второй мировой войны.

Внук экс-президента Франции уверен, что поджигателями войны, которая идет в Донбассе с 2014 года, стали именно Соединенные Штаты, а затем к ним присоединился Североатлантический альянс.

Ранее американская корпорация RAND опубликовала доклад, в котором описывается стратегия эскалации Вашингтона в противостоянии с Москвой. В документе указывается, что Штаты не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине, а напротив – хотят обострения в зоне конфликта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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