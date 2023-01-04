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Успех в украинском конфликте может вдохновить Запад на глобальную вооруженную агрессию, заявил правозащитник, кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака.

"Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества", – приводит его слова РИА Новости.

Такая ситуация, считает Барака, подстегнула бы коллективный Запад продолжать следовать военной стратегии Соединенных Штатов, направленной на сохранение мирового господства.

Накануне Барака прокомментировал заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. По мнению правозащитника, данные соглашения были "уловкой" США для подготовки к войне с Россией.

До этого подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил об отсутствии сценариев победы Украины. По его словам, ВСУ не оснащены и не укомплектованы нужными для проведения крупной наступательной операции средствами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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