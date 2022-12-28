В США рассчитывают безнаказанно ударить по России

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Американская корпорация RAND опубликовала доклад, в котором описывается стратегия эскалации Вашингтона в противостоянии с Москвой.

Так, в документе говорится, что США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине, а напротив – хотят обострения в зоне конфликта.

Эксперты RAND подчеркивают, что у Вашингтона есть определенная цель в данном кризисе, заключающаяся в сдерживании России.

Также уточняется, что Штаты пытаются не допустить применение РФ ядерного оружия, которое может обернуться полномасштабной войной. Таким образом, при необходимости США могут нанести по России удар и объяснить это ликвидацией опасности для всего мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что политика западных стран, направленная на тотальное сдерживание России, несет риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Он подчеркнул, что РФ не раз озвучивала свою позицию о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. При этом министр уточнил, что именно Запад обостряет риторику в этой сфере.



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