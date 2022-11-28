В Госдуме предложили изолировать США от цивилизованного мира

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Соединенные Штаты необходимо изолировать от цивилизованного мира. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что именно по вине американских властей многие конфликты в мире обострились.

"США сегодня стали главным источников хаоса и вражды на нашей планете. Везде, куда они вмешиваются, творятся беспорядки и войны. Пора положить конец диктату американской агрессии. Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не встанут здравомыслящие политики", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Шеремет напомнил, что Штаты также причастны к экспериментам по созданию биологического оружия. Он предложил собрать международную группу, которая привлечет Вашингтон к ответственности.

Нельзя допустить, чтобы США исполнили свой план, который предполагает, что должен остаться один "золотой миллиард" населения, резюмировал депутат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США из-за роста издержек, со временем цена за ведение военных действий будет только увеличиваться. По информации издания, американские чиновники уже задумываются над тем, воспользовался ли Вашингтон всеми преимуществами украинского кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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