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После прихода экс-президента США Дональда Трампа к власти в 2024 году Запад может перестать помогать Киеву, считает британский историк, специалист по России Орландо Файджес. Также, отметил он, многое зависит и от готовности западных стран "идти до конца".

"Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Штата. Для Украины будет плохо, если победит Трамп. <...> Москва исходит из того, что Украина для России значит больше, чем для Запада. Она (Россия. – Прим. ред.) сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. И боюсь, что это правда", – сказал ученый в интервью изданию Welt.

16 ноября стало известно, что Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов.

В Госдуме считают, что Трамп сделал это на фоне недовольства американцами сегодняшней политикой действующего лидера страны Джо Байдена. По словам депутата ГД Дмитрия Белика, в США растет поддержка Республиканской партии, которой необходим яркий лидер, способный противостоять деятельности демократов.

Западные страны усилили финансовую поддержку Киева и увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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