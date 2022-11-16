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Экс-президент США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, передает РИА Новости со ссылкой на документ федеральной избирательной комиссии.

Ранее экс-президент США заявил, что состоявшиеся выборы в американский конгресс были отчасти разочаровывающими, при этом он все равно назвал их итоги своей очень большой победой.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября. Как заявлял президент Соединенных Штатов Джо Байден, голосование прошло без вмешательства извне. Он также признал, что демократы потеряли несколько мест в сенате. По словам американского лидера, результаты выборов свидетельствуют о том, что американцы разочарованы положением дел в стране.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил, что сделает все, чтобы не дать своему предшественнику Дональду Трампу вновь занять пост президента Соединенных Штатов. Он также заявил, что в начале следующего года планирует окончательно определиться, будет ли баллотироваться на второй срок, отметив, что это решение будет принято "в кругу семьи".

Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

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