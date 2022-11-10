Байден пообещал не дать Трампу выиграть президентские выборы в США

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Американский лидер Джо Байден заявил, что сделает все, чтобы не дать своему предшественнику Дональду Трампу вновь занять пост президента Соединенных Штатов.

"Если он снова выдвинется, я сделаю все в рамках легальных средств, предусмотренных конституцией, чтобы он не стал следующим президентом", – приводит слова Байдена РИА Новости.

Он также заявил, что в начале следующего года планирует окончательно определиться, будет ли баллотироваться на второй срок, отметив, что это решение будет принято "в кругу семьи".

"Думаю, все хотят, чтобы я баллотировался, но мы это обсудим. <...> Не считаю, что нужно срочно решать этот вопрос", – сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Говоря о своей политике, Байден заявил, что не собирается менять курс в оставшиеся чуть более чем два года правления страной, несмотря на то, что население Штатов разочаровано положением дел.

"Ничего, они (американцы. – Прим. ред.) еще только узнают, что мы делаем. Чем больше они будут знать о том, что мы делаем, тем больше будет поддержки", – сказал он журналистам по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Накануне журналисты телеканала CNN провели опрос среди американских граждан, которые пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на промежуточных выборах. По результатам исследования выяснилось, что порядка 54% избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента.



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