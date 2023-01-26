Meta разблокирует аккаунты Трампа в соцсетях в ближайшие недели

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Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram (Meta признана экстремисткой и запрещена в РФ) снимет ограничения, установленные на соцсети бывшего президента США Дональда Трампа в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

"Мы прекратим блокировку аккаунтов господина Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели", – указано в сообщении.

В компании заявили, что установят новые правила, предотвращающие повторные нарушения и отметили, что публика должна иметь возможность слышать высказывания политиков, чтобы принимать осознанный выбор.

Трампа лишили доступа к платформе Facebook и другим соцсетям еще в начале января 2021 года. Отключение аккаунтов Трампа произошло после многократных предупреждений и временных блокировок его высказываний. В компании заявили, что его блокировка была мотивирована интересами безопасности.

Ранее сообщалось, что Twitter разблокировал аккаунт Трампа. Это произошло после того, как новый владелец соцсети Илон Маск провел на своей странице опрос о том, стоит ли восстанавливать аккаунт экс-президента.

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