Трамп заявил, что в случае избрания президентом США сразу же позвонит Путину и Зеленскому

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны перестать тратить миллиарды долларов на поддержку Украины и добиться немедленного урегулирования конфликта. С таким заявлением он выступил на митинге своих сторонников в штате Флорида.

"Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов. Необходимо немедленно добиться урегулирования", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Он подчеркнул, что финансирование Киева Вашингтоном только затягивает конфликт, что ведет к человеческим потерям. Трамп также заявил, что если бы он был президентом, то Россия вообще не начала бы спецоперацию.

Кроме того, экс-президент сказал, что в случае его переизбрания на пост главы государства, он бы закончил конфликт на Украине за 24 часа. Трамп заявил, что первым бы делом организовал встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: нам нужно встретиться. Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос", – сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. С таким заявлением Трамп выступил вскоре после того, как заявил о своем желании участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

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