Трамп заявил, что Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны

Фото: AP/TASS/Lynne Sladky

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джозеф Байден подвел человечество на грань третьей мировой войны. Об этом он заявил на митинге в штате Южная Каролина, сообщает телеканал Newsmax.

"Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Если кто не знал, мы находимся на грани третьей мировой", – сказал экс-президент.

Это выступление стало одним из первых для Трампа после того, как он заявил о своем желании участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Он заявил, что в случае, если станет президентом, то принесет мир посредством силы, "чего ранее никогда не случалось".

До этого Трамп заявлял, что уладил бы конфликт на Украине за сутки, будучи президентом США. Он также предупреждал о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине и призывал немедленно завершить конфликт на украинской территории.

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