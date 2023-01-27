Эксперт оценил шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой страны, то смог бы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем всего за сутки. Разбираемся, есть ли в громком заявлении политика доля правды.



Решить за 24 часа

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Заявление Трампа появилось в социальной сети Truth Social.





Дональд Трамп бывший президент США Если бы я был президентом, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов.

Ранее экс-лидер США говорил, что из-за передачи Украине западных танков, конфликт может перерасти в ядерную войну.

"Сначала танки, потом – ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать", – сказал он.

Кроме того, политик призывал начать переговоры, иначе это приведет "к началу третьей мировой войны".

В Кремле оценили слова Трампа: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что власти Штатов действительно могли бы положить конец конфликту.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона – и все это можно завершить. Конечно, не за день, не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона.

Песков добавил, что нынешний президент США не хочет использовать этот ключ и "выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием".



"Они все умные, пока в оппозиции"

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Будь Трамп у власти в США, конфликт на Украине действительно был бы ему менее интересен, чем сейчас Джо Байдену. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился политолог Дмитрий Журавлев.

"Республиканцы-трамписты – это уже отдельная фракция в республиканской партии. Они не глобалисты, они за национальную экономику. Их конфликт на Украине интересовал бы в меньшей степени (чем нынешнюю администрацию. – Прим. ред.). Не скажу, что они очень хотели бы мира, но для них это была бы ключевая тема. Они бы точно искали возможность договориться", – сказал Журавлев.

По словам политолога, Трампа бы больше привлекал вопрос Тайваня.





Дмитрий Журавлев политолог Здесь могла бы быть попытка "покупки" нашего нейтралитета в этом вопросе в обмен на то, что Америка бросает Украину и принуждает ее принять условия мира. Однако все это лишь гипотетические теории о том, что могло было быть.

"Они все очень умные, пока в оппозиции. Как только они приходят к власти, у них там что-то включается в голове и начинается великодержавный шовинизм", – подчеркнул эксперт.

При дипломатическом урегулировании конфликта Трамп все равно бы пытался извлечь выгоду для себя, продолжил политолог.

"Когда он говорит о дипломатии, это значит договориться в его пользу. Насколько степень пользы для Трампа могла бы совпадать с нашей, это вопрос. Потому что за время его президентства тоже было много разговоров, что нужно договариваться с Россией. И никаких договоренностей так и не было достигнуто, и отношения между двумя странами продолжали ухудшаться", – напомнил Журавлев.

Кроме того, экс-лидер США не предлагает конкретных шагов по урегулированию, кроме самого факта переговоров, подчеркнул политолог.





Дмитрий Журавлев политолог Трамп – бизнесмен, и с его точки зрения все действительно выглядит просто. Сели, поделили – Россия забирает это и это, в обмен дает то и другое. Стороны жмут друг другу руки и идут жить дальше. В его голове все примерно так.

Ключевым остается то, что, рассуждая с такой позиции, политик не понимает всех сложностей переговоров и боль обеих сторон, заключил эксперт.