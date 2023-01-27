Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о существующей возможности завершить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон действительно способен на это, но продолжает усложнять ситуацию и снабжать Киев оружием. Его слова передает "Газета.ру".

Песков отметил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден может оперативно положить конец конфликту. В том числе потому, что Киев действует по его указанию. Он подчеркнул, что в словах Трампа есть доля правды.

"Ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Вместе с тем нынешний руководитель Белого дома не хочет этого, не хочет использовать этот ключ и хочет накачать Украину оружием", – сообщил официальный представитель Кремля.

В опубликованном в социальной сети Truth Social посте Трамп заявил о легкости завершения конфликта на украинской территории. Он предупредил, что поставка западных танков Киеву может обернуться ядерным ударом, и призвал к миру.

Накануне правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешение на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством". Дипломат подчеркнула, что действия американских властей могут привести к эскалации конфликта на Украине и новым жертвам.

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