Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше они откладываются, тем тяжелее будет ситуация. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что власти Украины могли бы через посредников передать свое видение дальнейших событий и возможных переговоров с российской стороной.

"Мы, это говорил и президент (РФ Владимир Путин. – Прим. ред.), не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение", – предупредил Лавров, отвечая на вопрос журналистов о возможных посредниках между Москвой и Киевом.

Накануне лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности взять на себя роль посредника в установлении прочного мира между Россией и Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинская сторона готова к диалогу с РФ только в случае, если он будет основан на принципах международного права.

Среди условий переговоров он также назвал уважение к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.

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