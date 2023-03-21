21 марта, 19:30Политика
Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рассчитываем на прирост студенческих обменов между РФ и КНР. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с главой Китая Си Цзиньпином.
Лондон потерял ориентиры, как его действия подрывают стабильность в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РЖД в январе–феврале нарастили грузоперевозки с Китаем почти в два раза. Об этом рассказали в компании.
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