Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рассчитываем на прирост студенческих обменов между РФ и КНР. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с главой Китая Си Цзиньпином.

Лондон потерял ориентиры, как его действия подрывают стабильность в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

РЖД в январе–феврале нарастили грузоперевозки с Китаем почти в два раза. Об этом рассказали в компании.