Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 19:30

Политика

Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг 185 млрд долларов – Путин

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад не позволяет Киеву выйти на мирные переговоры

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рассчитываем на прирост студенческих обменов между РФ и КНР. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с главой Китая Си Цзиньпином.

Лондон потерял ориентиры, как его действия подрывают стабильность в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

РЖД в январе–феврале нарастили грузоперевозки с Китаем почти в два раза. Об этом рассказали в компании.

Читайте также
властьобразованиеобществополитикатранспортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика