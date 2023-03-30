Экономист спрогнозировал рост курса евро в апреле

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В апреле курс евро вырастет еще на один-два рубля и составит 85–86 рублей. Об этом Москве 24 заявил экономист Александр Разуваев.

В четверг, 30 марта, курс евро на Мосбирже перешагнул отметку в 84 рубля. Это произошло впервые с 20 апреля прошлого года. В 15:28 по столичному времени курс европейской валюты поднялся до 84,005 рубля.

По словам Разуваева, рост евро может быть связан с окончанием налогового периода.





Александр Разуваев экономист Что произойдет в апреле, зависит от того, какие ожидания по процентной ставке будут в России и как будет в Европе развиваться кризис. Скорее всего, медленное ослабление рубля продолжится. Евро еще на 1–2 рубля вполне может вырасти.

Ранее стало известно, какое будущее может ожидать юань в РФ. По прогнозам доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, китайская валюта продолжит укреплять свои позиции как минимум в объеме торгов на Мосбирже, если санкционное противостояние с Западом продолжится.



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