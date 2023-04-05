Курс рубля снова снизился по отношению к юаню и евро

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снизился по отношению к юаню и евро, но повысился против доллара. Об этом говорят данные торгов.

В частности, американская валюта расчетами завтра на 07:04 мск упала в цене на 12 копеек, до 79,40 рубля. Китайский юань повысился на 3 копейки, до 11,53 рубля. Евро подорожал на 34 копейки, до 87,15 рубля.

4 апреля в ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 87 рублей. Европейская валюта преодолела такой показатель впервые с 15 апреля прошлого года.

По мнению экономиста Георгия Остапковича, курс евро не превысит отметку в 90 рублей. По его словам, если курс евро поднимется до 90 рублей, Центробанк и Минфин примут соответствующие меры сдерживания.

Ранее аналитики объяснили, почему рубль слабеет, несмотря на рост мировых цен на нефть. Они связали это с окончанием налогового периода, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, и дисбалансом спроса на валюту.



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