10:50Экономика
Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 87 рублей впервые с 15 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В 10:51 по московскому времени стоимость европейской валюты выросла на 1,08 рубля, до 87,01 рубля.
Также рост ускорили юань и доллар. Первый дорожал на 14 копеек, до 11,57 рубля, а второй – до 79,55 рубля (на 81 копейку). Ранее их курсы достигали 11,52 и 79,53 рубля соответственно.
В конце марта частный инвестор Федор Сидоров заявил, что рубль взял курс на ослабление. Он прогнозировал рост доллара до 80 рублей, а евро – до 85–86 рублей за единицу. Он связал это с окончанием налогового периода в РФ: сейчас компании-импортеры закупают валюты больше, чем продают.
Российская валюта стала терять свои позиции по отношению к американской и европейской
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