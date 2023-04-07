Курс доллара превысил 82 рубля впервые с 14 апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов превысил 82 рубля впервые с 14 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:25 по московскому времени американская валюта выросла на 71 копейку, до 82,08 рубля. В это же время евро подорожал на 63 копейки, до 89,78 рубля, а китайский юань – до 11,93 рубля (+13 копеек).

Рекордный рост доллара и евро экономист Дмитрий Прокофьев объясняет сокращением притока валюты в РФ и восстановлением импорта. О нехватке иностранной валюты, по его словам, свидетельствует тот факт, что банки открывают валютные счета и увеличивают ставку по процентам.

Между тем ранее аналитики объясняли, что ослабление рубля в условиях роста цен на нефть происходит из-за окончания налогового периода. Экспортеры перестали переводить валютную выручку в рубли, и в результате возник дисбаланс спроса на валюту.



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