Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года

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Курс юаня в ходе торгов превысил отметку в 12 рублей впервые с 21 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В 09:06 по московскому времени китайская валюта выросла на 1,78%, до 12,01 рубля. Несколькими минутами позже юань замедлил рост и торговался уже на уровне 11,97 рубля.

Между тем курс доллара в это же время достиг 82,37 рубля, а евро – 90,01 рубля.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев, комментируя ослабление рубля, заявил о неактуальности перехода на расчеты в юанях. Дело в том, что это неконвертируемая валюта, а потому обеспечить с ее помощью импорт товаров и, соответственно, приток валюты из других стран не получится.



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