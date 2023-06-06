Центр развития карьеры "Техноград" на ВДНХ подготовил новые обучающие курсы

Фото: пресс-служба ДПиИР

Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустит серию онлайн-курсов по развитию карьеры в июне. Москвичи смогут узнать о профессиональном планировании и о том, как составить резюме, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Специалисты центра развития карьеры "Технограда" учли разные потребности аудитории. Слушатели курсов узнают, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании. Им объяснят, как адаптировать стратегию профессионального роста под изменившиеся требования рынка труда", – уточнила она.

Первый интенсив "Из соискателя в сотрудники" пройдет в 17:00 13 июня. Там жителям столицы расскажут о рынке труда, инструментах поиска работы и этапах подготовки к собеседованию.

Краткий курс "Основы построения карьеры" начнется в 19:00 26 июня. На нем посетители узнают о профессиональном росте. Кроме того, с 10:00 до 16:15 30 июня состоится "Карьерный митап", который предполагает лекции и практикумы от специалистов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 19 июня по 11 августа в Москве организуют спецпроект "Стажировки" для подопечных городских семейных центров, в том числе для подростков из семей участников спецоперации. Участие в проекте примут москвичи в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята смогут выбрать место стажировки рядом с домом. Среди них будут МФЦ, Московский метрополитен, Мосстрой, ВДНХ и другие столичные организации, уточнил мэр.

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