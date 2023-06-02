В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные колледжи организовали дни открытых дверей, придя на которые, будущие студенты и их родители получат информацию о приемной кампании, востребованных рабочих профессиях и возможностях трудоустройства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что дни открытых дверей в учебных заведениях будут проходить в течение всего лета.

"Это отличная возможность погрузиться в атмосферу колледжей и увидеть, как и где проходит учебный процесс, попробовать себя в разных специальностях, задать все волнующие вопросы, оценить программы обучения и выбрать для себя перспективную, высокотехнологичную профессию, пользующуюся большим спросом у работодателей города", – сказала заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Ирина Швец.

О таких специальностях, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов, выпускники смогут узнать 6 июня в 18:00 в колледже автомобильного транспорта № 9. Помимо информационной части, абитуриенты смогут посетить мастер-классы.

Например, на мастер-классе "Твой друг – мультиметр" будущих студентов научат определять неисправности в электрических цепях и устранять их, попробуют разобрать механическую коробку передач и многое другое.

Сотрудники и педагоги политехнического колледжа № 8 имени И. Ф. Павлова 10 июня в 11:00 расскажут о специальностях "Информационные системы и программирование", "Аддитивные технологии" и о других программах. Абитуриентам расскажут о сварных соединениях, о сплавах и строении металлов, они смогут самостоятельно подготовить детали к 3D-печати.

В колледже архитектуры и строительства № 7 20 июня в 15:00 абитуриентам расскажут о таких профессиях, как мастер общестроительных работ, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, сварщик, монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. Абитуриенты могут записаться на мастер-класс, на котором они смогут создать фреску.

Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий позволит выпускникам школ посетить семь мастер-классов, они пройдут 22 июня в 15:00. На мастер-классе "Создание системы "Умный дом" ребята узнают, как установить и настроить удобный сценарий умного дома.

Расписание всех мероприятий и встреч находится на сайте открытых дверей. На все мастер-классы необходима предварительная регистрация.

Информация о востребованных профессиях находится в интерактивном разделе "Атлас профессий колледжей" на портале "Школа. Москва". Актуальные новости для абитуриентов можно найти в телеграм-канале "Колледжи Москвы".

Ранее сообщалось, что 29 мая в Москве прошел единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, его написали около 70 тысяч человек. Отмечалось, что 67 тысяч из поучаствовавших в экзамене – нынешние выпускники. Ученики узнают результаты не позже 14 июня.



Столичные школы искусств проведут дни открытых дверей